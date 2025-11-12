حفيدة أم كلثوم: كوكب الشرق هي مصر وصوتها ولن نسمح أن يكون في إسرائيل

18 حجم الخط

قالت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، إن سيدة الغناء العربي تمثل رمزًا خالدًا في وجدان المصريين والعرب، مؤكدة أن مكانتها تعادل مكانة الأهرامات في التاريخ المصري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر:"أم كلثوم توفيت منذ سنوات طويلة، لكن أغانيها لا تزال تُقتبس وتُغنّى في كل مكان، لأنها باقية في الوجدان".

"اغتصاب للتراث المصري"

وأعربت الدسوقي عن رفضها القاطع لتنظيم فرقة إسرائيلية سلسلة حفلات لأداء أغاني أم كلثوم، ووصفت الخطوة بأنها "اغتصاب للتراث المصري"، مستنكرة استغلال صوت وصورة كوكب الشرق دون تصريح أو تنسيق مع ورثتها أو الجهات المصرية المختصة.

"صوت أم كلثوم ليس للبيع"



وأكدت حفيدة أم كلثوم أن ما يحدث يمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوق مصر الفنية والثقافية"، مشددة على أن صوت وصورة الفنانة جزء من هوية مصر.



وقالت بلهجة حاسمة:"أم كلثوم هي مصر، وصوتها لا يُسمح أن يكون في إسرائيل..لا وألف لا لحفلات إسرائيلية بصوتها، ومصر كلها ترفض ذلك".

