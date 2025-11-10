لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا

18 حجم الخط

أحمد الشرع في أمريكا، أثارت صورة الرئيس السوري أحمد الشرع مع عضو مجلس النواب الأمريكي بريان ماست، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ماست من أشد الداعمين للكيان الإسرائيلي، والوحيد الذي خدم في جيش الاحتلال، ودافع عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وقتل المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين في غزة.

صورة الشرع مع بريان ماست تثير الجدل

وكان عضو التحالف السوري الأمريكي من أجل السلام والازدهار، عبد الحفيظ شرف، قد نشر الصورة على صفحته عبر "الفيس بوك"، وكشف عن تفاصيل اجتماع أحمد الشرع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بريان ماست.

أحمد الشرع مع بريان ماست في واشنطن، فيتو



وأكد عبد الحفيظ شرف أن "اللقاء المطول أسهم في تغيير موقف "ماست" بشكل واضح، حيث تحول من كونه المعطل الرئيسي لإلغاء "قانون قيصر" إلى شبه مؤيد لإلغائه".

كما كشف شرف أن "بريان ماست كان منصتًا خلال الاجتماع المغلق مع مجموعة من النواب، لكل ما يقوله الشرع، وسجل ملاحظاته بدقة في دفتره"، قائلًا: إن "ما يقوله الشرع هذا كلام مهم للغاية ويجب أن أسجله".

وأوضح شرف أن "تصريحات بريان ماست بعد الاجتماع ادى الى تغيير موقفه من قانون قيصر، والتي قال فيها: "حان الوقت لإحلال السلام ومنح سوريا فرصة حقيقية"، مما يعكس تحولًا ملموسًا في موقفه".

بريان ماست أشد الداعمين لإسرائيل، فيتو

وقال شرف: "من الضروري مواصلة الضغط لضمان الإلغاء الكامل لقانون قيصر"، مضيفًا "بفضل هذا الاجتماع أعتقد أنه لم يعد هناك عوائق أمام إلغاء قانون قيصر وأتمنى أن نبشركم بالإلغاء الكامل له قريبًا"

بريان ماست أشد الداعمين للكيان والمطالب بدولة كردية شمال سوريا

وأثار لقاء الرئيس السوري احمد الشرع بنائب الكونجرس الداعم بشدة للاحتلال الإسرائيلي، بريان ماست، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُعرف بريان ماست بدعمه القوي لإسرائيل، وعلاقته القوية والوثيقة بالكيان، حيث تطوع في يناير 2015 مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر برنامج Sar‑El، في قاعدة قرب تل أبيب، وساعد في تحضير وتجهيز المستلزمات الطبية.

واعترف بريان ماست بدعم الكيان، قائلًا: "كعضو الكونجرس الوحيد الذي خدم في الجيش الأمريكي وفي جيش الاحتلال الإسرائيلي، سأظل دائما مع إسرائيل".

وعندما سُئل ماست في فبراير 2024 عن الأطفال الذين قتلوا في غزة، قال إن "هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء"، مضيفًا: "نصف مليون شخص يموتون من الجوع يجب أن يقيموا حكومة لا تهاجم إسرائيل يوميًا"، وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وعن موقفه من سوريا، قال بريان ماست في مارس 2025: "إنه يدعم إقامة "كردستان مستقلة" داخل الأراضي السورية، تكريما لدور الأكراد في محاربة تنظيم "داعش".

لقاء الشرع وبريان ماست يثير الشكوك

وعلق الإعلامي السوري موسى مصطفى فقال: "اعتقد ان اللقاء بين احمد الشرع وذلك السياسي الأمريكي الإسرائيلي لم يكن وديا بل تحرك ضمن لعبة توازنات دقيقة... الشرع أراد ان يظهر صورة الدولة الواثقة والمنفتحة حتى على خصومها تأكيدًا لسيادة القرار السوري... أما الطرف الآخر فاستغل اللقاء ليرسل رسالة لواشنطن وتل أبيب بأنه يراقب سوريا عن قرب ويحافظ على موقفه المتشدد... فقدانه لقدميه وتجربته العسكرية زرعت فيه عقدة انتقامية تجاه المنطقة غذت تطرفه السياسي والفكري... ارتباطه بجيش الاحتلال الاسرائيلي واستخدامه لمصطلحات مثل يهودا والسامرة يؤكد عمق التوجه الإسرائيلي في فكره... استمرار العقوبات بالنسبة له ليس مسالة قانونية بل وسيلة لابقاء سوريا ضعيفة ومنهكة"

بريان ماست مع نتنياهو، فيتو

وقال البلوجر وحيد صراف: "المقابلة تثير الشكوك حول المطالب الأمريكية من الرئيس السوري، فهل يعني ذلك بداية تنفيذ رغبات أمريكا للخروج من العقوبات"

أما البلوجر السوري ناصر حذيفي فقال: "ليش بتكذبوا على الشعب أول مره راح الشرع خرج من تصنيف الإرهابـ بس شو حط سوريا وشعبها وانت تحت البند السابع من غير الطلبات التي طلبها مجلس الأمن، وأعطوك مهله ست أشهو للتنفيذ طلبات مجلس الأمن الدولي محاربة داعش ونقل السلطه لشعب جميع الطوائف وفتح ممر للسويداء وغيره وغيره"

وعلق البلوجر رافع عمايره فقال: "اللقاء فيه أمور أخري ليست رفع العقوبات عن سوريا من خلال رفع قانون قيصر عن سوريا، فهناك تربيطات أخري ومتطلبات، حيت يحدث ذلك الأمر"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.