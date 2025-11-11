هدنة على الورق، هكذا زرعت نهاية الحرب العالمية الأولى بذور الثانية

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1918، دوت صافرات الهدوء للمرة الأولى بعد أربع سنوات من الدمار، حين وقعت ألمانيا اتفاق الهدنة مع قوات الحلفاء، منهية رسميا الحرب العالمية الأولى، التي وصفت حينها بالحرب التي ستنهي كل الحروب، لكنها كما أثبت التاريخ، لم تكن سوى فصل أول في مأساة عالمية أكبر.

سبب اشتعال شرارة الحرب العالمية الأولى

اندلعت الحرب العالمية الأولى في يوليو 1914 بعد اغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فرديناند في سراييفو، لكن جذورها كانت أعمق بكثير، حيث كانت أوروبا تعيش على حافة الانفجار؛ سباق تسلح محموم، وتحالفات معقدة، ومنافسة إمبراطورية شرسة بين القوى الكبرى، بريطانيا وفرنسا وروسيا من جهة، وألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثمانية من جهة أخرى.

وفي ظل هذا المناخ المشتعل، تحولت حادثة الاغتيال إلى شرارة أشعلت حربًا لم يعرف العالم لها مثيلًا في حجم الخراب وعدد الضحايا، حيث خلفت الحرب الأولى أكثر من 17 مليون قتيل و20 مليون جريح، ودمرت مدنًا أوروبية بكاملها، وتسببت في انهيار إمبراطوريات عريقة مثل الإمبراطورية العثمانية والنمساوية والروسية.

وكانت أوروبا التي كانت تلقب بقلب العالم المتحضر مسرحًا للمقابر الجماعية، ولأول مرة في التاريخ استخدمت الأسلحة الكيماوية والطائرات والدبابات في حرب شاملة، أما المدنيون فقد دفعوا الثمن الأكبر، إذ انتشرت المجاعة والأوبئة، واهتزت البنية الاقتصادية والاجتماعية للقارة بأكملها.

أثر الحرب العالمية الأولى على العالم

المفارقة أن الهدنة التي أنهت الحرب لم تنه أسبابها، إذ جاءت معاهدة فرساي عام 1919 لتزيد الجرح عمقا بعد أن فرضت على ألمانيا شروط قاسية، تضمنت نزع السلاح، ودفع تعويضات ضخمة، وتجريدها من مستعمراتها، وهو ما ولد شعورًا وطنيًا جريحًا استغله لاحقا أدولف هتلر ليقود بلاده نحو الحرب العالمية الثانية بعد عقدين فقط، وهكذا لم تطفئ هدنة 1918 نار الصراع، بل أبقت تحت رمادها جذوة الغضب التي ستشتعل مجددًا عام 1939.

ولم يتوقف تأثير الحرب العالمية الأولى على أوروبا، بل أعاد رسم خريطة العالم، بعد أن نشأت دول جديدة، وسقطت أخرى، وتبدلت الحدود، وبدأت ملامح النظام الدولي الحديث بالتشكل، من عصبة الأمم إلى فكرة الأمن الجماعي، وهي محاولات مبكرة لبناء نظام يمنع تكرار الكارثة، لكنها فشلت في تحقيق استقرار دائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.