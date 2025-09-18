صرخوا وبكوا غضبًا، أمريكا تعتقل عسكريين رفضوا مساندة الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة (فيديو)

أمريكا تعتقل العسكريين لأجل إسرائيل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا، لعدد من العسكريين والمحاربين القدامى الأمريكيين، حيث زعم البعض أن هؤلاء العسكريين تم اعتقالهم داخل وزارة الحرب الأمريكية، بسبب رفضهم تنفيذ لأوامر تقضي بنقل معدات عسكرية وأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، ما دفع البنتاجون لاستدعائهم واعتقالهم.

اعتقال عسكريين أمريكيين رفضوا الإبادة الجماعية في غزة

ويظهر الفيديو حالة من الغضب الشديد كانت واضحة على وجوه العسكريين الأمريكان، الرافضين لما وصفوه بـ "الإبادة الجماعية التي تنفيذها أمريكا بالإشتراك مع الاحتلال"، وبلغ الغضب مداه بأحد المعتقلين العسكريين الأمريكيين، حيث انفعلت بشدة معبرة عن غضبها.

اعتقال عسكريين أمريكيين رفضوا الإبادة الجماعية في غزة، فيتو



وقامت واحدة من العسكريين الأمريكيين المعتقلين بالصراخ في وجه معتقليها وعبرت عن رفضها باكية، وكانت تردد: "إنها إبادة جماعية.. أنتم ترتكبون إبادة جماعية كاملة ضد الشعب الفلسطيني.. الجنرالات الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية، والكونجرس الأمريكي يمول القنابل، والتي تقوم بعمل مذابح للأطفال، العار على الإدارة الأمريكية التي ترتكب الإبادة الجماعية، إسرائيل تحاصر وتجوع الأطفال.. أوقفوا القنابل.. العار عليكم".

بينما عبر عسكري أمريكي معتقل عن سخطه، فقال: "لقد قبضوا علينا لأننا ضد الإبادة الجماعية، أفيقي يا أمريكا.. كل أمريكي اليوم يجب أن يعرف أنه يدفع أموال من أجل الإبادة الجماعية، أفيقوا أيها الأمريكان لاستعادة أمريكا من الفاسدين السياسيين، لقد حان الوقت".

اعتقال العسكريين الأمريكيين يثير الغضب

وأثار أعتقال العسكريين الأمريكيين سخطا وغضبا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع القبض على العسكريين الأمريكيين، لرفضهم الاشتراك في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.



علقت البلوجر علياء محمد قائلة: "طيارون عسكريون يرفضون قيادة طائرات مسلحة إلى إسرائيل، وتم استدعاؤهم إلى البنتاجون واعتقلوا بالقوة وتم سجنهم في سجون عسكرية".

وعبر البلوجر مروان على عن رفضه متسائلًا: "هل هذه الديمقراطية الغربية التي كانوا يتشدقون بها.. الفيديو يظهر شرطة الكابيتول تعتقل محاربين أمريكيين قدامى في ممر حكومي، وهم يصرخون عبارات رفض لـ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.. احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في غزة. يعود الحدث إلى جلسة استماع في السيناتور في سبتمبر 2025، حيث اعتقل جوزفين جيلبو وأنتوني أجيلار لتعطيل الجلسة...".

وعلق البلوجر فوزي هاريس قائلًا: "العار سيلاحق الإدارة الأمريكية اترفع شعار الحرية والاستقلال في العالم وتستعبد وتقهر أبناء أمريكا الشرفاء".

جدير بالذكر أن شبكة "NBC" الأمريكية، نقلت مؤخرًا عن عسكريين أمريكيين أنهم يسعون للحصول على وضعية دراسة حالة لترك الخدمة احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن طيارين أمريكيين يطالبان بأن يصبحا من الرافضين للأوامر مراعاة لضمائرهم بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهو القرار الذي قالوا إنه شجعه الحرب المستمرة في غزة.

