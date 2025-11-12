كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سويسرا

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور الـ32 ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة المقامة حاليا في قطر.

أدى لاعبو منتخب مصر مرانا حماسيا، بدأ بتدريبات الجري والإحماء، ثم بدأ أحمد الكاس في تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية، إلى جانب كيفية التحرك الصحيح بالكرة وبدونها، كما قام أحمد فوزي مدرب حراس المرمى بفقرة تدريبية قوية لحراس مرمى الفريق.

موعد مباراة مصر وسويسرا والقناة الناقلة

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الجاري، موعدا لإقامة مباراة مصر وسويسرا، وتنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة

وتحددت المنتخبات المتنافسة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والمقامة حاليا في قطر والتي تختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر.

مواجهات دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عاما

وجاءت مواجهات دور الـ32 من مونديال الناشئين على النحو التالي:

الأرجنتين ضد المكسيك

البرتغال ضد بلجيكا

مصر ضد سويسرا

أيرلندا ضد كندا

المغرب ضد الولايات المتحدة

زامبيا ر مالي

البرازيل ضد باراجواي

فرنسا ضد كولومبيا

تونس ضد النمسا

إنجلترا ضد كوريا الجنوبية

فنزويلا ضد كوريا الشمالية

اليابان ضد جنوب أفريقيا

إيطاليا ضد التشيك

كرواتيا ضد أوزبكستان

السنغال ضد أوغندا

ألمانيا ضد بوركينا فاسو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.