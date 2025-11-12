الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

أسرع وأفيد 5 وجبات للفطار على الطريقة المصرية

فطار مصري
فطار مصري
وجبات للفطار على الطريقة المصرية، الفطار المصري واحد من أكثر الوجبات تميزًا في العالم العربي، لأنه يجمع بين البساطة والتنوع والطعم الأصيل. 

والمصريون يحبون أن يبدأوا يومهم بوجبة مشبعة ومغذية، وفي نفس الوقت سهلة التحضير.

إليك 5 وصفات مصرية تقليدية وسريعة للفطار، تجمع بين الفائدة والطعم الرائع:


1. العجة المصرية – وجبة البروتين والطاقة

 

العجة المصرية
العجة المصرية

العجة من أشهر وصفات الفطار المصري، وتُعتبر مصدر ممتاز للبروتين والخضروات.

المكونات:
بيض، بصل، بقدونس، كزبرة خضراء، شبت، ملح، فلفل، ورشة دقيق بسيطة لتمسك الخليط.
الطريقة:

تُفرم الخضرة ناعمًا وتُخلط مع البيض والدقيق والملح والفلفل.

تُصب في طاسة بها ملعقة زيت على نار متوسطة حتى تتحمر من الجانبين.
الفائدة:
تمد الجسم بالبروتين والحديد والفيتامينات من الخضرة، وتُشبع لفترة طويلة.
اقتراح للتقديم:
قدّميها مع رغيف بلدي ساخن وكوب شاي بالنعناع.

 

2. الشكشوكة – دفء البيت المصري

الشكشوكة
الشكشوكة

 

الشكشوكة من الوصفات السهلة والسريعة، ومحبوبة عند الكبار والصغار.
المكونات:
بيض، طماطم، فلفل رومي، بصل، ثوم، وبهارات بسيطة.
الطريقة:

يُشوّح البصل والثوم في ملعقة زيت، ثم يُضاف الفلفل والطماطم حتى تتسبك.

يُكسر البيض فوق الخليط ويُترك على نار هادئة حتى ينضج.
الفائدة:
وجبة متكاملة من البروتين والفيتامين C، وتساعد على تنشيط الجسم صباحًا.
اقتراح للتقديم:
قدّميها مع عيش بلدي وخيار طازج أو جبنة بيضاء.

 

3. الفول بالدقة – سحر الفطور الشعبي

فول بالدقة
فول بالدقة

الفول هو الملك المتوّج على مائدة الفطار المصري، ولا غنى عنه يوم الجمعة أو أي صباح سريع.
المكونات:
فول مدمس، ثوم، كمون، خل، عصير ليمون، شطة، ملح، وزيت زيتون.
الطريقة:

يُهرس الثوم مع الكمون والملح، ثم يُضاف الخل والليمون والشطة والزيت لتكوين الدقة.

تُضاف الدقة إلى الفول الساخن وتُقلب جيدًا.
الفائدة:
غني بالألياف والبروتين النباتي، ويمنح طاقة تدوم لساعات طويلة.
اقتراح للتقديم:
يُقدم مع طماطم وخيار، أو بجانبه بيض مسلوق.

 

4. بطاطس محمرة بالبيض – وجبة بسيطة ومشبعة

بطاطس بالبيض
بطاطس بالبيض

وجبة مصرية منتشرة في البيوت، سريعة التحضير وتناسب الأيام المزدحمة.
المكونات:
بطاطس مكعبات، بيض، ملح، فلفل، وزيت للقلي.
الطريقة:

تُقلى البطاطس حتى تصبح ذهبية اللون، ثم يُضاف البيض فوقها ويُقلب بلطف حتى ينضج.
الفائدة:
تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر خيارًا مناسبًا للأطفال أو لمن لا يحب الفول.
اقتراح للتقديم:
تُقدم مع سلطة خضراء أو عيش بلدي ومخلل.

 

5. جبنة بالطماطم والزيت – فطار سريع وخفيف

جبنة بالطماطم
جبنة بالطماطم

من أسرع وأشهى وجبات الفطار خصوصًا في الصيف أو أثناء العمل.
المكونات:
جبنة بيضاء، طماطم مكعبات صغيرة، زيت زيتون، زعتر أو نعناع ناشف.
الطريقة:

تُخلط المكونات وتُقدّم كما هي مع رغيف بلدي دافئ.
الفائدة:
وجبة غنية بالكالسيوم ومضادات الأكسدة، وتساعد على الإحساس بالخفة والنشاط.
اقتراح للتقديم:
قدّميها مع كوب شاي أو عصير برتقال طازج.

نصيحة عامة للفطار المصري الصحي

حاولي تضمين مصدر بروتين (بيض، فول، جبنة) مع خضروات طازجة دائمًا.

استخدمي زيت الزيتون بدل السمن أو الزيت العادي.

تجنبي الإفراط في المقليات صباحًا للحفاظ على خفة الجسم ونشاطه.

الجريدة الرسمية