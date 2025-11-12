أمريكا تطالب أطراف النزاع في السودان بهدنة فورية

18 حجم الخط

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، من أطراف النزاع في السودان بالموافقة الفورية على الهدنة الإنسانية المقترحة وتنفيذها دون تأخير، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بالبلاد.

مسعد بولس يندد بمعاناة المدنيين فى السودان

وقال مسعد بولس، المستشار الأول للرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، إن معاناة المدنيين في السودان بلغت مستويات كارثية، حيث يفتقر الملايين إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية، مضيفًا أن كل يوم من القتال المستمر يكلف المزيد من الأرواح البريئة.

وتابع مسعد بولس، أن الهدنة في السودان لن تنقذ الأرواح فحسب، بل تمثل خطوة أساسية نحو حوار دائم وسلام مستقر، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.

مطالبة أمريكية من الجيش السوداني والدعم السريع بقبول الهدنة

مشيرا إلى أنه تم تقديم نص قوي للهدنة المقترحة، معربًا عن الأمل في أن يلتزم الجانبان –الجيش السوداني والدعم السريع- بسرعة ومن دون حسابات سياسية أو عسكرية، مؤكدًا أن الشعب السوداني لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك، وحان الوقت للتحرك العاجل نحو إنهاء المعاناة.

