الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

12 مليون شخص مهجرون، الأمم المتحدة: أزمة ‎السودان أكبر حالة نزوح بالعالم

السودان، فيتو
السودان، فيتو
18 حجم الخط

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم الأحد: إن أزمة ‎السودان تمثل أكبر حالة نزوح في العالم، وهناك 12 مليون شخص مهجرون من ديارهم.

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء أمس السبت: إن مدينة الفاشر في السودان تنزف، ويجب التحرك الآن لوقف العنف وحماية المدنيين.

 

فظائع على نطاق لا يمكن تصوره

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان: الفاشر شهدت تصعيدا في الهجمات الوحشية على مدى الأيام الـ10 الماضية.. الفاشر مدينة يغمرها الحزن والمدنيون يعيشون فظائع على نطاق لا يمكن تصوره.

وتابع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "مئات قتلوا في الفاشر بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات.. آلاف اعتقلوا في الفاشر بينهم كوادر طبية وصحفيون.. لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر وهناك مخاطر جسيمة تهدد من بقوا محاصرين في المدينة".

 

هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة

واستكمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ما نشهده في الفاشر ليس فوضى بل هجوم منهجي على الحياة الإنسانية والكرامة.. كثيرا ما ترتكب هجمات وحشية على أساس عرقي في الفاشر.. نواصل توثيق الانتهاكات بالفاشر رغم انقطاع الاتصالات وصعوبة الوصول للمصادر.. والمساءلة هي الطريق الوحيد لمنع تكرار الفظائع بالفاشر وعلى العالم التحرك الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمم المتحدة السودان ازمة السودان أكبر حالة نزوح في العالم الفاشر

مواد متعلقة

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: الفاشر تنزف ويجب التحرك فورا لوقف العنف

الأمم المتحدة: لا طرق آمنة لمغادرة الفاشر ومخاطر جسيمة تهدد من بقوا

تقرير كارثي لـ خبراء بالأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الفاشر

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads