رصد حشود عسكرية لمليشيا الدعم السريع على الحدود الليبية السودانية

18 حجم الخط

ذكرت قناة العربية الحدث نقلًا عن مصادر أمنية أن حشودًا عسكرية ضخمة تابعة لـميليشيا الدعم السريع تم رصدها على الحدود بين ليبيا والسودان، في تحركات وصفها المراقبون بأنها غير عادية وتشير إلى استعدادات عسكرية مكثفة.

مقاتلون أجانب ضمن الحشود المتجهة للمثلث الحدودي

وأضافت المصادر أن الحشود المتجهة إلى المثلث الحدودي مع ليبيا تشمل مقاتلين أجانب، ما يزيد من المخاوف بشأن تصعيد محتمل في المنطقة الحدودية ويعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

مراقبة الأجهزة السودانية الوضع عن كثب

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية السودانية تتابع عن قرب تحركات هذه الحشود، بينما تبقى الدوافع والهدف النهائي لهذه الانتشارات العسكرية غير واضحة حتى الآن، وسط دعوات للهدوء وتجنب أي مواجهات محتملة.

في وقت سابق، أكد عناصر من الفرقة 22 التابعة لـ الجيش السوداني، أن القوات المسلحة صامدة لصد أي هجوم في ولاية غرب كردفان، وذلك تزامنا مع تركز المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤخرا في كردفان جنوب السودان.

كما نفوا صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط "بابنوسة" غرب كردفان، مشددين على استعدادهم لصد أي هجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.