الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رصد حشود عسكرية لمليشيا الدعم السريع على الحدود الليبية السودانية

الدعم السريع، فيتو
الدعم السريع، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت قناة العربية الحدث نقلًا عن مصادر أمنية أن حشودًا عسكرية ضخمة تابعة لـميليشيا الدعم السريع تم رصدها على الحدود بين ليبيا والسودان، في تحركات وصفها المراقبون بأنها غير عادية وتشير إلى استعدادات عسكرية مكثفة.

 

مقاتلون أجانب ضمن الحشود المتجهة للمثلث الحدودي

وأضافت المصادر أن الحشود المتجهة إلى المثلث الحدودي مع ليبيا تشمل مقاتلين أجانب، ما يزيد من المخاوف بشأن تصعيد محتمل في المنطقة الحدودية ويعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

 

مراقبة الأجهزة السودانية الوضع عن كثب

وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية السودانية تتابع عن قرب تحركات هذه الحشود، بينما تبقى الدوافع والهدف النهائي لهذه الانتشارات العسكرية غير واضحة حتى الآن، وسط دعوات للهدوء وتجنب أي مواجهات محتملة.

في وقت سابق، أكد عناصر من الفرقة 22 التابعة لـ الجيش السوداني، أن القوات المسلحة صامدة لصد أي هجوم في ولاية غرب كردفان، وذلك تزامنا مع تركز المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع مؤخرا في كردفان جنوب السودان.

كما نفوا صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط "بابنوسة" غرب كردفان، مشددين على استعدادهم لصد أي هجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميليشيا الدعم السريع الحدود الليبية السودانية ليبيا السودان الأجهزة الأمنية السودانية

مواد متعلقة

ضبط فتاة تتزعم خلية تزرع شرائح الإحداثيات لتوجيه مسيرات الدعم السريع

مخطط خفي وراء تصعيد الدعم السريع، خبير شئون أفريقية يحذر من مؤامرة تقسيم السودان

الجيش السوداني: صامدون لصد أي هجوم في غرب كردفان.. وبابنوسة لم تسقط

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads