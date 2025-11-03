الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مبعوث ترامب: ندين الفظائع في الفاشر وندعو إلى محاسبة المسؤولين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، إن الفظائع والانتهاكات التي ارتُكبت في مدينة الفاشر خلال الأيام الماضية مرفوضة تمامًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور.

وأوضح المبعوث في تصريحات صحفية أن بلاده تدين أي اعتداءات تستهدف المدنيين أو المرافق الإنسانية والطبية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ووقف استهداف التجمعات السكانية.

دعوة لتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

وطالب المبعوث الأمريكي بـ فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم التي شهدتها الفاشر، ومحاسبة جميع المتورطين فيها، أيًا كانت انتماءاتهم، مشيرًا إلى أن الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى استمرار دائرة العنف.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ خطوات دبلوماسية إضافية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل وقف الانتهاكات وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

أزمة إنسانية متفاقمة في الفاشر

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مدينة الفاشر وضعًا إنسانيًا بالغ الصعوبة بعد تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط نزوح آلاف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

من جانبها، دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، محذّرة من خطر المجاعة والأوبئة إذا استمر القتال دون تدخل عاجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة الفاشر ترامب مسعد بولس الرئيس الأمريكى إقليم دارفور

مواد متعلقة

العربية لحقوق الإنسان تدين جرائم قتل المرضى والطواقم الطبية في الفاشر وبارا

ناجون من الفاشر يروون مشاهد الموت والخوف خلال رحلة نزوح على الأقدام

حاكم دارفور: إعدامات ميدانية في الفاشر بأمر مباشر من حميدتي وشقيقه

الأكثر قراءة

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

قصة سمك أصحاب السبت في القرآن الكريم

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قصة سمك أصحاب السبت في القرآن الكريم

ما حكم الشرع فى إخفاء الزوجة راتبها الحقيقي عن زوجها؟ أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads