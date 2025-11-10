وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف

18 حجم الخط

تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة في السودان وثوابت الموقف المصري حيالها، مؤكدًا، أن ثوابت الموقف المصري كما أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة تماما للعيان.

وأضاف في لقاء مع سلسبيل سليم مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”: إنّ على رأس هذه الثوابت أنه لا حلول عسكرية للأزمة، الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وأن تقسيم السودان خط أحمر لمصر لن تقبله ولن تسمح به تحت أي ظرف من الظروف، والتأكيد على أهمية الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني من التدمير والتخريب.

وتابع: إنّ من الثوابت المصرية أيضا تجاه الأوضاع في السودان هو العمل على تنفيذ إعلان الرباعية كما صدر في 12 سبتمبر الماضي، والذي يتضمن خارطة طريق واضحة، تبدأ بهدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تؤسس لعملية سياسية لا تقصي أحدا وتضم الجميع، تمهيدا لأن تكون هناك عملية ذات ملكية سودانية يقودها السودانيون بأنفسهم، وبما يحافظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

