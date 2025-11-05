الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الإمارات: لا حل عسكريًا للأزمة في السودان وندعم جهود الهدنة الإنسانية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية شاملة في السودان، مشددة على ضرورة حماية المدنيين ووقف استهداف البنى التحتية والمناطق السكنية.
وجاء في البيان الرسمي أن الإمارات تتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وتدعو الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان أمن وسلامة السكان.

تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوداني

وشددت الإمارات على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني يجب أن يتم بشكل عاجل ودون أي عوائق، مؤكدة أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية لتأمين الممرات الآمنة ونقاط التوزيع.

ودعت أبوظبي إلى تكثيف العمل الدولي لدعم جهود الإغاثة في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء في المناطق المتأثرة بالنزاع.

رفض الحلول العسكرية في الأزمة السودانية

وأكد البيان أن لا حل عسكريًا للأزمة السودانية، وأن السبيل الوحيد للخروج من الصراع هو الحوار السياسي الشامل الذي يضمن وحدة السودان واستقراره.


وأشار إلى أن استمرار القتال "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة"، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط الجاد في عملية السلام.

كما ثمّنت الإمارات بيان اللجنة الرباعية المعنية بـ السودان، مؤكدة أنه يشخّص بدقة طبيعة الأزمة ويرسم طريقًا واضحًا لمعالجتها عبر الحوار، ووقف إطلاق النار، وتوحيد الجهود الإنسانية.
وختمت بالتأكيد على التزامها بدعم كل المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان.

