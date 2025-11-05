ركزوا على السودان والنيل، السفارة الأمريكية تكشف كواليس لقاء مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

18 حجم الخط

لقاء مسعد بولس وبدر عبد العاطي، كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، كواليس لقاء كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشئون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في مصر وسفيرة الولايات المتحدة في مصر هيرو مصطفى، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي بيرنت، بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

لقاء مسعد بولس وبدر عبد العاطي في القاهرة

كما كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن الحوار الذي دار بين مسعد بولس وهيرو مصطفى والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا مع بدر عبد العاطي، موضحة أن الحوار ركز على تحقيق السلام والأمن في قارة إفريقيا، وتأكيد دعم الحل الدبلوماسي لقضية نهر النيل.

لقاء وزير الخارجية وسعد بولس وأعضاء السفارة الأمريكية بالقاهرة، فيتو

وعن كواليس اللقاء، قالت السفارة الأمريكية في تدوينة، عبر حسابها الرسمي بالفيس بوك: "التقى الدكتور مسعد بولوس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، ونائب وزير الخارجية الأمريكي مايكل ريجاس، وسفيرة الولايات المتحدة في مصر هيرو مصطفى جارج، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في ليبيا جيريمي بيرنت، بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وكبار المسؤولين المصريين، في إطار المسار الإفريقي للحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر".

كواليس الحوار بين مستشار ترامب وبدر عبد العاطي

وعن الحوار الذي دار بين الأمريكيين ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، كشفت السفارة الأمريكية: "معًا، عملنا على تعزيز أهدافنا المشتركة لتحقيق السلام والأمن والازدهار في القارة، من خلال التركيز على... توسيع الوصول الإنساني ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان، ودعم استقرار ليبيا من خلال مؤسسات موحدة"

لقاء مسعد بولس وبدر عبد العاطي وسفراء أمريكا، فيتو

كما تناول اللقاء بين سعد بولس والأمريكيين مع بدر عبد العاطي "تعزيز التعاون لمواجهة مسارات الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وتأكيد دعم الحل الدبلوماسي لقضية نهر النيل بما يلبي احتياجات جميع الدول، حتى في فترات الجفاف"

وقالت السفارة الأمريكية إنها: "تؤكد شراكتنا مع مصر عزمنا المشترك على تعزيز الاستقرار والفرص في مختلف أنحاء إفريقيا"

وزير الخارجية يتوجه للجزائر

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، توجه اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي ومسعد بولس، فيتو

ويشارك عبد العاطي خلال زيارته للجزائر في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا، التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، حيث يأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المواقف الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بحسب بيان وزارة الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.