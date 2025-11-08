السبت 08 نوفمبر 2025
سياسة

عبد المنعم سعيد يكشف الأسباب التاريخية وراء أزمة السودان

أزمة السودان، فيتو
أزمة السودان، فيتو
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن ما يشهده السودان اليوم ليس حدثًا مفاجئًا، بل نتيجة تراكمات طويلة من الهشاشة السياسية، وغياب المشروع الوطني الجامع، وضعف مؤسسات الدولة، إلى جانب غياب الجيش الموحد وانتشار الميليشيات المسلحة.

خريطة الدول العربية بين الاستقرار والانهيار

وأوضح، أن الدول العربية يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين، الدول المستقرة: وعددها 12 دولة لا توجد فيها ميليشيات، وتملك جيشًا موحدًا ورؤية وطنية شاملة للمستقبل، على غرار رؤى 2030، وهناك الدول المنهارة بعد الربيع العربي: وهي التي تعاني من تفكك السلطة المركزية، وتعدد الميليشيات، واندلاع الحروب الأهلية، وغياب احتكار الدولة للسلاح.

جذور الأزمة السودانية منذ الاستقلال

وأشار "سعيد" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافظ على قناة "الشمس" إلى أن جذور الأزمة الراهنة في السودان تعود إلى تاريخ طويل من التآكل المؤسسي منذ استقلال البلاد عام 1956، إذ عاش السودان في دوامة من الحروب الأهلية المتتالية حرب بين الشمال والجنوب، ثم صراع دارفور، وصولًا إلى الانقسام الذي أدى إلى ظهور دولة جنوب السودان، التي تعاني بدورها من نزاعات داخلية قبلية.

الانقلابات والأيديولوجيا عمّقت الانقسام

وأضاف المفكر السياسي أن الانقلابات السياسية والدينية أسهمت في كسر بنية الدولة، مشيرًا إلى أن انقلاب عمر البشير الذي قام على أساس أيديولوجي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، عمّق الانقسام المجتمعي والسياسي.

وأوضح أن إدخال الدين في بنية الحكم يؤدي عادة إلى تفتيت الوحدة الوطنية، لأن أي تنظيم مسلح يتخذ قرارات الحرب والسلام بعيدًا عن السلطة المركزية، يُسهم في تدمير الكيان الوطني، كما حدث في فلسطين بعد فوز حماس وانقسامها عن الضفة الغربية.

طريق الحل: الدولة الوطنية الجامعة

واختتم الدكتور عبد المنعم سعيد حديثه بالتأكيد على أن النزاعات في المنطقة، وخاصة في السودان، لن تنتهي إلا بإعادة بناء الدولة الوطنية على أسس قوية، تقوم على سلطة موحدة، جيش وطني جامع يحتكر السلاح، مشروع وطني مشترك يضم جميع فئات الشعب دون إقصاء أو تمييز.

الجريدة الرسمية