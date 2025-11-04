كبير مستشاري ترامب يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة والحرب السودانية

قال مسعد بولس كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة الغد، إن اتفاق غزة تاريخي ولاقى دعما لا مثيل له والرئيس دونالد ترامب مصمم على نجاح المرحلة الأولى من اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

لقاء مسعد بولس على قناة الغد

وأكد مسعد بولس، أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تسليم ما تبقى من رفات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وترامب تحدث عن مجلس السلام بشأن غزة والذي سيترأسه بنفسه لكن لم يعلن بعد عن أعضاء المجلس.

وأضاف بولس في حديثه، أن خطة ترامب لا تتعلق فقط بغزة ولكن تهدف لسلام دائم في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي تغيير بخطة ترمب بشأن غزة ولكن هناك تفاصيل يجري العمل عليها وسيعلن عنها تباعا.

وتابع: إن فريق ترامب يعمل بشكل دائم لإحراز تقدم إيجابي بشأن بنود اتفاق غزة وصولا للنتائج المرجوة، مضيفا أن الرئيس ترمب أكد مرارا ضرورة أن تسلم حركة حماس سلاحها.

تصريحات مسعد بولس عن الملف اللبناني



وفيما يتعلق بالملف اللبناني، أوضح كبير مستشاري ترامب أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا فيما يتعلق بضرورة تسليم سلاح حزب الله في أسرع وقت.

وقال مسعد بولس: إن الولايات المتحدة تؤيد الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وبيانها بشأن حصر السلاح، مؤكدا أنه يجب التقدم في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بشكل أسرع.

الموقف الأمريكي من الأزمة السودانية



وفيما يتعلق بالأزمة السودانية أكد كبير مستشاري ترامب أن الولايات المتحدة ضد سيناريو تقسيم السودان وما يحدث هناك مؤسف جدا، مشيرا إلى أن الانتهاكات والتجاوزات بالفاشر مرفوضة بشكل كامل ولنا مواقف واضحة في هذا الصدد.

وأضاف بولس: «إننا نسعى من خلال الرباعية الدولية مع مصر والإمارات والسعودية ودول أخرى لإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان»، مؤكدا أنه لا حل عسكريا في السودان والحل الوحيد يجب أن يكون سلميا.

وأشار إلى أن الرباعية الدولية وضعت خارطة طريق مفصلة لحل الأزمة بالسودان تتضمن هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، كما أن واشنطن قدمت طرحا لطرفي الصراع في السودان بشأن الهدنة الإنسانية والفريقان رحبا بهذا الطرح.

وأضاف بولس أنه لم يكن هناك اعتراض جذري من طرفي الصراع في السودان على الهدنة الإنسانية، فالتطورات على الأرض خطيرة جدا في السودان والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق هدنة.

وذكر أن هناك 25 مليون سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية فورا، داعيا طرفي الصراع بالسودان إلى المضي قدما باتفاق الهدنة في أسرع وقت.

الموقف الأمريكي من أزمة سد النهضة

وفيما يتعلق بسد النهضة قال مسعد بولس، إن الرئيس ترامب سعى خلال ولايته الأولى للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة ولكن للأسف لم يتم التوصل لاتفاق.

وأضاف مسعد بولس: «نعمل على إيجاد حل لأزمة سد النهضة ونتواصل مع مصر وإثيوبيا بهذا الخصوص».

موقف واشنطن من الأزمة الليبية



وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الأزمة الليبية، قال مسعد بولس: «إننا نسعى لحل سياسي في ليبيا وتوحيد مؤسساتها».

وأضاف: «ندعم خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية بشأن ليبيا».

موقف أمريكا من أزمة الصحراء المغربية



وحول تطورات الأوضاع بشأن الصحراء المغربية، ذكر بولس أن الرئيس ترمب اتخذ قرارا تاريخيا وقرر الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية تاريخي ونال ترحيب الجميع.

العلاقات المصرية الأمريكية



وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، قال كبير مستشاري ترامب إن الرئيسين المصري والأمريكي أكدا متانة العلاقات والشراكة بين البلدين.

وأوضح أن الرئيس ترامب شكر مصر والرئيس السيسي على الدور الذي لعبته القاهرة في التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة.

