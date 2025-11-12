الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان: مصر لم تتوقف لحظة عن مساندة شعبنا

كشفت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان، عن أن 25 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، مطالبة بفتح ممرات إنسانية فورية.

القاهرة تقدم مساعدات إنسانية كبيرة ومتنوعة

وقالت أبو زيد، في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "إن مصر لم تتوقف لحظة عن مساندة الشعب السوداني في مختلف جوانب الحياة، مشيرة إلى أن القاهرة تقدم مساعدات إنسانية كبيرة ومتنوعة".
وأضافت أن مصر تلعب دورا أساسيا ضمن "الرباعية" المعنية بالشأن السوداني، مؤكدة ثقة السودانيين في القيادة المصرية، لافتة إلى أن هذا الدور الذي تضطلع به مصر لا تستطيع معظم الدول القيام به، مشيدة بجهودها المتواصلة في هذا الملف.

 إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة

وأشارت إلى أن أكثر ما يشغل الأطباء في الوقت الراهن هو ضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، مثل: الغذاء والدواء والمياه النظيفة، منوهة بأن مصر قادرة على المساعدة في فتح ممرات آمنة لإيصال هذه المساعدات، وتمكين الكوادر المتخصصة والمدربة من الوصول إلى المناطق المتضررة والتعامل مع الأوضاع الإنسانية هناك.
وأوضحت أن معدل العنف الجسدي الذي تتعرض له النساء في السودان هو الأعلى في العالم وعدم وجود الرعاية الصحية خاصة للنساء الحوامل أدى إلى أن أكثر حالات الوفاة بين النساء الحوامل على مستوى العالم في السودان.

 

