بيراميدز يصارع الزمن لتجهيز قائمة المصابين

يسابق الجهاز الطبي لفريق بيراميدز الزمن من أجل تجهيز خماسي الفريق المصاب قبل مواجهة ريفرز يونايتد في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

والخماسي هم رمضان صبحي ومهند لاشين وأحمد سامي ومحمود مرعي وأسامة جلال.

إصابة مهند لاشين

ويحتاج مهند لاشين لاعب الوسط الدولي للعلاج والتأهيل لمدة عشرة أيام بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر.

وأجرى لاشين أشعة موجات صوتية في أبو ظبي أثبتت إصابته بمزق في السمانة.

يذكر أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين.

محمود مرعي

وتعرض المدافع محمود مرعي للاصابة أمام الزمالك وخرج مستبدلا في الشوط الأول من اللقاء.

وأثبتت الاشعة إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مجددا بشكل طبيعي مع الفريق.

إصابة أحمد سامي

خرج أحمد سامي مصابا في الشوط الثاني من مباراة سيراميكا في كأس السوبر ولم يكمل اللقاء بعد تعرضه لتلك الإصابة.

ويعاني اللاعب من إصابة على مستوى الفخذ.

رمضان صبحي وأسامة جلال

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال بجدة.

وسافر الثنائى رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.

ووافقت إدارة بيراميدز على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

رباعي بيراميدز الدولي

ومنح الجهاز الفني لنادي بيراميدز رباعي الفريق راحة من مواجهة سيراميكا الاخيرة بالسوبر المصري.

والرباعي هم الدولي محمد الشيبي في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب وفيستون ماييلي الذي انضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية وبلاتي توريه الذي انضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

وأحمد الشناوي الذي انضم إلى معسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات.

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد أول مباراة لنادي بيراميدز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ومن المقرر أن يبدأ بيراميدز مشواره نحو الاحتفاظ باللقب باستضافة فريق ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء يوم السبت ٢٢ نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

وتضم مجموعة بيراميدزالمجموعة الأولى كلًّا من:

1- نهضة بركان المغربي

2- بيراميدز المصري

3- ريفرز يونايتد النيجيري

4- باور ديناموز الزامبي

