ليون يخطف جوهرة ريال مدريد من مانشستر يونايتد

أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأربعاء موافقة نادي ريال مدريد على إعارة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك إلى ليون الفرنسي لمنحه المزيد من فرص اللعب رغم تواصل مانشستر يونايتد مؤخرًا لمحاولة التعاقد معه.

اللاعب البرازيلي لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه ضمن صفوف الفريق الملكي مما جعل النادي الإسباني يفتح الباب أمام رحيله مؤقتًا لدعم تطوير مستواه.

إندريك يرحل الي ليون الفرنسي


وضم ريال مدريد اللاعب البرازيلي الشاب  عام 2022 قادمًا من بالميراس لكنه لم ينتقل إلى إسبانيا إلا في 2024. 

وبات ليون الفائز بسباق التعاقد مع إندريك في يناير المقبل متفوقا علي مانشستر يونايتد الذي تواصل مع ريال مدريد لمحاولة ضم اللاعب البرازيلي.

اتفاق ريال مدريد وليون 

ويعمل ريال مدريد وليون حاليًا على وضع إطار الصفقة، التي لن تُوقع إلا قرب فترة الانتقالات في يناير، مع تضمين بند يسمح للنادي الإسباني بإلغاء الإعارة في حال حدوث أزمة إصابات جماعية بالميرنجي.

وكان تشابي ألونسو قد استبعد سابقًا فكرة إعارة إندريك، لكنه بدا متراجعًا عن موقفه الأخير. وأوضح المدير الفني السابق لباير ليفركوزن أن المهاجم لا يمكنه السماح لإحباطه بالسيطرة عليه وعليه اغتنام الفرصة حين تأتي.

وقال ألونسو: "من الواضح أن الجميع يريد اللعب، والشاب أكثر من غيره في ظل هذا السياق نحن نرغب في المنافسة الآن، والأمر صعب حسب المباراة عليه أن يكون صبورًا، مستعدًا، وأن يعلم أنه في ريال مدريد وقته سيأتي".

وكان فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي ورودريجو هم الثلاثي المفضل لريال مدريد في الموسم الماضي لكن رودريجو فقد مكانته مؤخرًا، ويؤكد ألونسو أنه حريص على إتاحة الفرصة لإندريك على أرض الملعب، لكنه لم يجد اللحظة المناسبة حتى الآن.

ليون الفرنسي يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الفرنسي تحت قيادة المدرب باولو فونسيكا الذي يأمل أن يسهم وصول اللاعب في تعزيز موسم الفريق، بحسب تقرير لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية.

الجريدة الرسمية