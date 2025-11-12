الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم المنتخب الوطني يوسف بدوي: فخور بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه

يوسف بدوي، نجم المنتخب
يوسف بدوي، نجم المنتخب الوطني للكاراتيه، فيتو
18 حجم الخط

أعرب يوسف بدوي، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، عن سعادته الكبيرة بتنظيم مصر لبطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، والتي تعود إلى أرض الكنانة بعد غياب دام 37 عامًا، مؤكدًا أن هذا الحدث العالمي يعكس الثقة الدولية في القدرات المصرية التنظيمية والبشرية.

تصريحات لاعب الكاراتيه

وقال بدوي:«فخور جدًا بأن تُقام بطولة العالم على أرض مصر بعد هذه السنوات الطويلة، فاستضافة هذا الحدث العالمي تأكيد على مكانة مصر وريادتها في تنظيم البطولات الكبرى».

 

وأضاف نجم المنتخب الوطني: «نعد الجماهير بأن نبذل كل ما في وسعنا لتقديم أداء مميز وتحقيق أكبر عدد من الميداليات، ونتمنى أن نرى الجماهير في المدرجات لدعمنا وتشجيعنا، لأن حضورهم يمنحنا دافعًا قويًا لتحقيق الإنجاز».

بطولة العالم للكاراتيه

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه في البطولة بـ 12 لاعبًا ولاعبة يمثلون نخبة أبطال اللعبة، هم:

آية هشام أحمد (كاتا فردي) – ريم أحمد رمزي (تحت 50 كجم) – أحلام حمدي إبراهيم (تحت 55 كجم) – نورسين محمد كمال (تحت 61 كجم) – هدير أحمد عبد المنعم (تحت 68 كجم) – منه شعبان إبراهيم (فوق 68 كجم) – كريم وليد غالي (كاتا فردي) – زياد الغريب ربيع (تحت 60 كجم) – علي محمد محمد الصاوي (تحت 67 كجم) – عبد الله ممدوح حنفي (تحت 75 كجم) – يوسف عماد محمود (تحت 84 كجم) – طه طارق محمود (فوق 84 كجم).

كما يشارك منتخب مصر لذوي الهمم في البطولة، في رسالة إنسانية تعكس دعم الدولة الكامل للتنوع والشمول، والتأكيد على أن الرياضة حق للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة العالم للكاراتيه يوسف بدوي منتخب مصر للكاراتية تصريحات لاعب الكاراتيه المنتخب المصري العالم للكاراتيه

مواد متعلقة

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

اليوم، الحكم على المتهمين المتسببين في وفاة لاعب الكاراتيه بالإسكندرية

جنح سيدي جابر تقضي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمسئولي اتحاد الكاراتيه

منتخب الكاراتيه يشارك في دورة الألعاب العالمية بالصين

الأكثر قراءة

أهالي منية سلمنت بالشرقية يطالبون الأزهر بحل أزمة نقص المدرسين في المعهد الأزهري

مصر ضد سويسرا، مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس العالم للناشئين

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

أبوس إيدك سبني أمشي، الاعتداء على فتاة بوحشية في جسر السويس يثير الغضب (فيديو)

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

زلزال يهز قبرص بقوة 5.22 ريختر

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بدء نظر جلسة محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز

خدمات

المزيد

الدينار البحريني يسجل 125.55 جنيها في البنك المركزي اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 12-11-2025

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأنبياء المباركون بنص القرآن الكريم، تعرف عليهم

حافظ عليها، أوقات الصلاة كما حددها القرآن الكريم والسنة النبوية

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية