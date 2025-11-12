بعد لعنة الإصابات، المنتخب السعودي يستعيد نجم خط الهجوم

18 حجم الخط

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عودة صالح الشهري مهاجم "الأخضر" للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

إصابة الشهري

الشهري كان قد خرج من التدريبات الجماعية الأخيرة، نظرًا لشعوره بإصابة عضلية، حيث فضل الجهاز الطبي استبعاده، حتى لا تتفاقم الإصابة.

ولكن سرعان ما تبين أن الشهري لم يكن يعاني من إصابة قوية، بل عاد للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار.

واستعاد المنتخب السعودي، سلاحًا هجوميًّا، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربته مؤخرًا في جميع المراكز.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا في مدينة جدة يستعد من خلاله لخوض مباراتين وديتين ضد كوت ديفوار والجزائر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.



ويأتي ذلك، ضمن برنامج الإعداد لخوض بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر



إصابات المنتخب السعودي

لم تكن إصابة الشهري هي الوحيدة التي يتعرض لها رجال رينارد منذ بداية المعسكر حيث بدأ الأمر بغياب سعد آل موسى، مدافع الاتحاد، بعد تعرضه لكسر في الكاحل، وأيمن يحيى، جناح النصر الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، قبل أن يلحق بهما متعب الحربي، الظهير الأيسر للهلال، بعد أول يوم من بداية المعسكر.

كذلك، تعرض حسان تمبكتي مدافع الهلال للإصابة، وهو ما دفع رينارد لاستبعاده هو الآخر، إضافة إلى إصابة سالم الدوسري، جناح الهلال، حيث لم يشارك في التدريب الأخير للأخضر، وهو ما تسبب في حالة من القلق.

وقرر رينارد استدعاء 3 أسماء أخرى خلال الساعات الماضية، يأتي على رأسها سلطان مندش من التعاون، بالإضافة لحسن كادش من الاتحاد، بجانب ياسر الشهراني لاعب الهلال والقادسية الحالي.

وسيستعين المدرب الفرنسي بقدرات مندش في الجناح الأيمن وفي وسط الملعب، بالإضافة لخبرات ياسر الشهراني في مركزي الظهير الأيسر والأيمن.

كما يجيد كادش اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي، وقد عاد لقائمة الأخضر بعد فترة من الغياب.

قائمة المنتخب السعودي

أصبحت قائمة المنتخب السعودي تضم بعد الاستبعاد والاستدعاءات الجديدة:

حراس المرمى: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار.

الدفاع: ياسر الشهراني، حسن كادش، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان.

الوسط: ناصر الدوسري، مراد هوساوي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، مصعب الجوير، وسلطان مندش.

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.

