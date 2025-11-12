الأربعاء 12 نوفمبر 2025
رياضة

الدهرواي: بطولة العالم للكاراتيه في مصر ستكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبة

الكابتن محمد الدهراوي
الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، فيتو
أكد الكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، أن بطولة العالم للكاراتيه – القاهرة 2025، ستكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبة.

تصريحات رئيس اتحاد الكاراتيه

وتابع قائلًا: «نعمل على مدار الساعة لتقديم تنظيم يليق باسم مصر وتاريخها الرياضي العريق، ولدينا ثقة كاملة في لاعبينا لتحقيق نتائج مشرفة ترفع راية الوطن عاليًا أمام العالم».

واختتم الدهراوي حديثه موجهًا الشكر إلى الدولة المصرية على الدعم الكبير الذي تقدمه للرياضة بصفة عامة، وللكاراتيه بصفة خاصة، مؤكدًا أن النجاح في التنظيم والنتائج سيكونان أفضل رسالة شكر لمصر قيادةً وشعبًا.

بطولة العالم للكاراتيه

ويشارك المنتخب المصري للكاراتيه في البطولة بـ 12 لاعبًا ولاعبة يمثلون نخبة أبطال اللعبة، هم:

آية هشام أحمد (كاتا فردي) – ريم أحمد رمزي (تحت 50 كجم) – أحلام حمدي إبراهيم (تحت 55 كجم) – نورسين محمد كمال (تحت 61 كجم) – هدير أحمد عبد المنعم (تحت 68 كجم) – منه شعبان إبراهيم (فوق 68 كجم) – كريم وليد غالي (كاتا فردي) – زياد الغريب ربيع (تحت 60 كجم) – علي محمد محمد الصاوي (تحت 67 كجم) – عبد الله ممدوح حنفي (تحت 75 كجم) – يوسف عماد محمود (تحت 84 كجم) – طه طارق محمود (فوق 84 كجم).

كما يشارك منتخب مصر لذوي الهمم في البطولة، في رسالة إنسانية تعكس دعم الدولة الكامل للتنوع والشمول، والتأكيد على أن الرياضة حق للجميع.

