تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية تستهدف المرضى غير القادرين بسنورس

18 حجم الخط

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 214 مريض من غير القادرين بقريتي ابهيت الحجر وقرى مركز سنورس، وشارك في القافلة مستشفي جامعة الفيوم، وتحدي الجمعيات الخيرية.

خدمات القافلة للمستفيدين

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أنه تم خلال القافلة إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل الجمعية المشاركة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم وحتى مستشفي جامعة الفيوم، كما تم صرف العلاج ، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة وعمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية بالمجان.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، ويستفيد من الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون الأسر بلا عائل سواء أرامل أو أيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.