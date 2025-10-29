تضامن الفيوم: تسليم 9425 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، أنها سلمت منذ بدء مشروع المواشي 9425 رأس ماشية بقرى وجاموسي، للأسر الأولى بالرعاية بالقرى، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، لتوفير مصدر دخل للأسرة، وتحويلها إلى أسرة منتجة.

مصدر دخل جديد للأسر المستفيدة

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، إن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تلعب دورا هاما في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

متابعة الماشية شهريا

واضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أنه يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، إذ يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، وتتم المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وتوفير المتابعة الطبية، لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، لأنها مصدر الرزق الدائم والدخل الثابت لهم.

ولفتت الي أنه تم اختيار الحالات المستفيدة من خلال قاعدة البيانات عن الأسر المستحقة، المتوفرة لدي مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري بالفيوم.

