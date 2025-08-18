توفير فرص عمل ورعاية صحية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، وعلاج طفلين يعانيان من أنيميا البحر المتوسط، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص ومشروعات تنموية للشباب والفتيات، جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقده اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، لإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، ومراجعة موقف عدد من كروت صرف معاش تكافل وكرامة المتوقفة، لبيان سبب توقفها والعمل على تفعيلها للصرف حال استحقاق أصحابها، وتجهيز عدد من الأكشاك للأسر الأكثر احتياجًا بالمستلزمات اللازمة.

رعاية طبية لغير القادرين

كما وجه المحافظ، كلًا من وكيل وزارة الصحة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسرعة توفير الرعاية الطبية وإنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لعدد من الحالات المرضية، وإجراء عملية لإزالة مياه بيضاء بالعين لسيدة مسنة من الأولى بالرعاية، مع سرعة توفير العلاج لطفلين يعنيان من مرض أنيميا البحر المتوسط، والعمل على التوسع في خدمات وحدة أمراض الدم، والتنسيق بين مستشفيي الفيوم العام، والتأمين الصحي في هذا الشأن، وإعداد بيان بطلبيات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، للعمل على توفيرها بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد وتمديد الإجازة المرضية لإحدى المعلمات، التى تعاني من مرض السرطان، ومحجوزة للعلاج بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، بالتنسيق بين وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

فرص عمل بالقطاع الخاص

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل مناسبة بمؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلات الشباب والفتيات العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة للتأكد من عمل المستهدفين بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، كما وجه المحافظ، مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية للشباب والفتيات، استثمارًا لطاقاتهم وقدراتهم البشرية، والانتقال بهم إلى حيز العمل والإنتاج المستمر، بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات أمامهم طبقًا للشروط المنظمة لذلك، والتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، لإزالة تعدٍّ بوضع مواسير وعمل معديات على مجرى مائي بالمخالفة، بزمام الجمعية الزراعية بقرية إبجيج، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنشأة فتيح بمركز الفيوم.

