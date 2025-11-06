الخميس 06 نوفمبر 2025
تضامن الفيوم: الانتهاء من إعادة إعمار 254 قرية

أعلنت مديرية  التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنه منذ بدء مشروع إعادة تأهيل وإعمار القرى الفقيرة بالمحافظة، تم إعادة إعمار وتأهيل 254 قرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة فى هذا المجال.

خدمات إعادة الإعمار

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، إن إعادة الإعمار شملت تعريش أسقف 4553 منزلا، وتوصيل مياه إلى 5971 منزلا، وتوصيل كهرباء لـ 710 منازل، كما تضمنت أعمال إعمار المنازل المتهالكة أعمال المحارة والدهانات، وتركيب الابواب والشبابيك، وتعريش المنزل، وتركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وأطقم الحمامات، وتركيب الكهرباء الداخلية، وفرش وتأثيث بعض المنازل.

تضامن الفيوم: تسليم 9425 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

تضامن الفيوم تسلم 931 كشكا مجهزا للأسر الأولى بالرعاية

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل التنموي والإجتماعي في الفيوم، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

الجريدة الرسمية