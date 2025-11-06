تضامن الفيوم: الانتهاء من إعادة إعمار 254 قرية

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالفيوم، أنه منذ بدء مشروع إعادة تأهيل وإعمار القرى الفقيرة بالمحافظة، تم إعادة إعمار وتأهيل 254 قرية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية العاملة فى هذا المجال.

خدمات إعادة الإعمار

وقالت الدكتورة شيرين فتحى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالفيوم، إن إعادة الإعمار شملت تعريش أسقف 4553 منزلا، وتوصيل مياه إلى 5971 منزلا، وتوصيل كهرباء لـ 710 منازل، كما تضمنت أعمال إعمار المنازل المتهالكة أعمال المحارة والدهانات، وتركيب الابواب والشبابيك، وتعريش المنزل، وتركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وأطقم الحمامات، وتركيب الكهرباء الداخلية، وفرش وتأثيث بعض المنازل.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل التنموي والإجتماعي في الفيوم، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.