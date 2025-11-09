أهالي زنارة يشيعون جثمان الزوجة المذبوحة على يد زوجها بالمنوفية

18 حجم الخط

شيّع المئات من أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، منذ قليل جثمان آيه شوقي التي لقيت مصرعها على يد زوجها وقام بنشر صورتها هي وابنتهما ووضع صورة جثمانهما علي الفيسبوك في واقعة مأساوية هزت مشاعر الجميع.

وانطلقت الجنازة من مسجد القرية عقب صلاة المغرب، وسط حالة من الانهيار والبكاء من أسرتها وأقاربها، فيما خيم حالة من الحزن والتي عُرفت بين الجميع بحُسن أخلاقها وهدوئها.

روايات أهالى القرية

وأكد عدد من أهالي القرية أن آية كانت تعيش حياة هادئة قبل أن تتفاجأ أسرتها بالحادث المؤلم، مطالبين بسرعة محاسبة الجاني لينال جزاءه العادل.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث مركز تلا بمحافظة المنوفية من ضبط"محمود.ش" المتهم بإنهاء حياة زوجته ونجله بقرية زيارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من من مأمور قسم شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية زنارة بمركز تلا، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته ونجله الرضيع داخل منزله.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع الزوجة والطفل إثر تعدٍ بسلاح أبيض، وأن الجثمانين لزوجة الجاني ونجله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

