محافظات

زوج يذبح زوجته وطفله الرضيع بالمنوفية

زوج يذبح زوجته وطفله
زوج يذبح زوجته وطفله الرضيع بالمنوفية، فيتو
أقدم زوج على ذبح زوجته وطفله الرضيع داخل منزلهما بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، قبل أن تتمكن قوة من مباحث مركز شرطة تلا من ضبطه والتحفظ عليه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بقيام المدعو محمد ع. بارتكاب جريمة قتل بشعة بحق زوجته آية ن. البالغة من العمر 21 عامًا، وطفله الرضيع محمد البالغ 6 أشهر فقط، وذلك داخل منزلهم بالقرية.

على الفور انتقلت قوة من المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، بينما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى التعليمي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

 

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنوفية قرية زنارة محافظة المنوفية المستشفي التعليمي مركز تلا

الجريدة الرسمية