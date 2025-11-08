الأحد 09 نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم على الإقليمى بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بنطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية حادث تصادم مروع، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة.

 

تفاصيل الحادث

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد حسن من الشام مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوصول حالتي وفاة و11 مصابًا إلى المستشفى، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بدائرة المركز.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

