الأربعاء 12 نوفمبر 2025
منتخب مصر يحدد موعد تدريبه اليوم باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان

يخوض منتخب مصر الأول  لكرة القدم  بقيادة حسام حسن تدريبه في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، باستاد العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا يوم ١٤ نوفمبر الجاري.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد العين بالإمارات استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا يوم الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد الدولي.

منتخب مصر يتدرب بمشاركة صلاح

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى.

شارك في المران: أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفي شوبير ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شحاته ومحمود صابر ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وأسامة فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد، بينما أدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

وتواجد في مران منتخب مصر، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية.

ووصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، اليوم الثلاثاء، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

الجريدة الرسمية