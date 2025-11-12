خبير لوائح يكشف مصير شكوى الزمالك في واقعة زيزو وهشام نصر

18 حجم الخط

أرسل نادي الزمالك شكوى رسمية للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي.

وأكد عامر العمايرة خبير اللوائح في تصريحات خاصة أن لجنة الانضباط لن تجري تحقيقا ضد زيزو في شكوى الزمالك.

وأضاف: لجنة الانضباط لن تنظر في شكوى الزمالك ضد زيزو إلا حال أكد اتحاد الكرة أن هناك أزمة بسبب ذلك الموقف.



وشدد على أن الأقرب هو حفظ الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك وعدم المصافحة ليست إهانة.

وكشف أن لائحة الإهانة أو الخاصة بالشتائم تكون في كأس مصر وليس في السوبر المصري.

شكوى الزمالك ضد زيزو

يأتي ذلك بسبب التصرف الذي صدر من زيزو أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المحلي، وعدم مصافحته للمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض في السوبر.

واستند نادي الزمالك في شكواه على لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية.

وتنص المادة 6/6 من لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد أو المجلس أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة.

وطالب الزمالك في شكواه بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقًا للائحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.