الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سيد عبد الحفيظ يتدخل، أول خطوة من الأهلي لحسم مصير ديانج

يعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، المشرف على الكرة بالنادي، جلسة مع أليو ديانج لاعب الفريق، خلال الأيام القادمة  من أجل حسم تجديد تعاقد اللاعب.

وأصر سيد عبد الحفيظ على التدخل في حل أزمة ديانج وحسم موقفه من التجديد للفريق الأحمر بحضور وكيل أعمال اللاعب.

وكشف مصدر أن فرصة بقاء ديانج مع الأهلي في تزايد خاصة وأن هناك رغبة قوية من النادي ومدرب الفريق ييس توروب في استمرار اللاعب.

واتفقت إدارة الأهلي على وضع المبلغ الذي يرغب فيه ديانج من أجل الاستمرار والتجديد للأهلي.

وينتهي عقد ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري؛ إذ يحق للاعب المالي التوقيع لأي نادِ بداية من شهر يناير المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُوج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية