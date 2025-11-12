الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ضربة للزمالك، الأهلي يسعى لحسم أولى صفقاته الشتوية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو
18 حجم الخط

يسعى النادي الأهلي إلى حسم أولى صفقاته الشتوية تدعيما لصفوف فريق الكرة الأول خلال الفترة القادمة.

ودخل النادي الاهلي في مفاوضات جادة ورسمية مع إدارة نادي بتروجيت لحسم ضم الدولي الفلسطيني حامد حمدان.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن اللاعب مرحب تماما بالانضمام للنادي الأهلي خاصة أن إدارة القلعة الحمراء وضعت مبلغا كبيرا لضم اللاعب وإغراء إدارة فريق بتروجيت لحسم الصفقة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد دخل في الصفقة بشدة ولكن تراجع لرغبة اللاعب في الانضمام للأهلي، ودخول الأحمر بجدية في المفاوضات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي المقبلة محليًّا وقاريًّا

السبت 22 نوفمبر الجاري، يلعب الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري (مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى").

الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الثامنة مساء باستاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

الجمعة 28 نوفمبر الجاري، يلعب الجيش الملكي المغربي ضد الأهلي (مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا "الجولة الثانية").

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية