التجديد لثنائي الأهلي على طاولة إدارة الأحمر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خلال الأيام القليلة القادمة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد عبد القادر لاعبي الفريق، من أجل حسم تجديدهما للمارد الأحمر.

وترغب إدارة النادي مع اللاعبين بحسم التحديد مع اقتراب انتهاء عقدهما مع القلعة الحمراء، وبعد أن كانا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن المارد الأحمر.

وتسعى إدارة الأهلي في التجديد للثنائي لمدة ثلاثة مواسم، على أن يتم حسم الأمور المالية خلال الجلسة.

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي في صيف 2026، بينما ينتهي عقد أحمد عبد القادر في الانتقالات القادمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل يوم السبت، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بـ مباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُوج الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

