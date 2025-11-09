اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

18 حجم الخط

فاز منتخب اليابان علي البرتغال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

ويشارك منتخبا البرتغال واليابان في مجموعة المنتخب المغربي وكاليدونيا.

مباراة البرتغال واليابان

وأصبح المنتخب المغربي صاحب أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للناشئين بنتيجة (0/16) على حساب منتخب كاليدونيا الجديدة، وكان الرقم السابق مسجلا لصالح منتخب إسبانيا بفوزه 0/13 ضد نيوزيلندا، وحققه سنة 1997.

تفاصيل مباراة المغرب ضد كاليدونيا الجديدة

حقق المنتخب المغربي للناشئين فوزًا كاسحًا على نظيره من كاليدونيا الجديدة (16-0) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم للناشئين.

ودخل "أشبال الأطلس" المباراة بعزيمة قوية، ونجحوا في افتتاح التسجيل مبكرًا عبر بلال سقراط في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف وليد بن صالح الهدف الثاني في الدقيقة 11.

واستمر بن صالح في التألق، مسجلًا الهدف الثالث للمنتخب المغربي، قبل أن يتلقى أحد لاعبي كاليدونيا الجديدة بطاقة حمراء في الدقيقة 22، ما زاد من متاعب المنتخب المنافس.

واستغل المنتخب المغربي النقص العددي في صفوف خصمه ليواصل مهرجان الأهداف، إذ وقّع عبد العالي الداودي على الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 41 و42، قبل أن يعزز حيداوي النتيجة بالهدف السادس في الدقيقة 44، فيما اختتم باها الشوط الأول بالهدف السابع في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل المغاربة سيطرتهم المطلقة، حيث أضاف الخلفيوي الهدف الثامن في الدقيقة 48، ثم عاد باها ليسجل الهدف التاسع في الدقيقة 50، قبل أن يحرز الهداني الهدف العاشر في الدقيقة 55.

ولم تتوقف الآلة الهجومية المغربية عند هذا الحد، إذ سجل الهداني مجددًا الهدف الحادي عشر في الدقيقة 59، لتتوالى بعد ذلك الأهداف الـ12 والـ13 والـ14والـ15 والـ16 تباعًا، وسط أداء مبهر.

منتخب المغرب ينعش آماله بالتأهل

وبهذا الفوز العريض، ينعش المنتخب المغربي آماله في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما بصم على أكبر نتيجة في النسخة الحالية من مونديال الناشئين، وأكبر انتصار في تاريخ المونديال.

