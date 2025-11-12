المدير الفني للزمالك يتمسك بسيف الجزيري ويرفض رحيله

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبلغ إدارة النادي برفضه التام لفكرة رحيل التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر أن عبد الرؤوف يرى أن الجزيري أحد العناصر المهمة في الخط الهجومي، خاصة في ظل قلة البدائل المميزة في مركز المهاجم الصريح.

وأضاف أن المدير الفني شدد على ضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق لحين التعاقد مع صفقات جديدة تدعم الخط الأمامي.

ويأتي تمسك عبدالرؤوف باللاعب في ظل تلقي الجزيري بعض العروض الخارجية، إلا أن الجهاز الفني يرى أنه ما زال قادرًا على تقديم الكثير للزمالك خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تحسن مستواه في التدريبات الأخيرة.

