عبدالرؤوف يطلب خوض وديات لرفع جاهزية لاعبي الزمالك خلال فترة التوقف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق، طلب رسميًا من إدارة الكرة تجهيز عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح المصدر أن عبدالرؤوف يرغب في رفع المعدل البدني والفني للاعبين، خاصة العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي في الفترة الماضية.

وأكد أن المدير الفني يرى أن الوديات سوف تساعده على اختبار بعض البدائل وتثبيت طريقة اللعب قبل عودة المنافسات المحلية.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الإداري في التواصل مع عدة أندية خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد أول لقاء ودي.

