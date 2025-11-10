جلسة في الزمالك لحسم هذه الملفات بعد خسارة السوبر المصري

18 حجم الخط

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد لحسم ملف المدير الفني الأجنبي ومستحقات اللاعبين وملف قضايا الفيفا خلال الساعات المقبلة بعد خسارة لقب السوبر المصري.

وأعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن ظروف المباراة والإصابات كانت عوامل مؤثرة على الأداء.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الحمد لله على كل شيء، كنا نتمنى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، ولكن مبروك للنادي الأهلي على الفوز، دخلنا المباراة في وقت متأخر، وإصابة محمد إسماعيل وبعض اللاعبين شكلت عقبة كبيرة لنا."

