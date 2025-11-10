الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جلسة في الزمالك لحسم هذه الملفات بعد خسارة السوبر المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك
18 حجم الخط

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد لحسم ملف المدير الفني الأجنبي ومستحقات اللاعبين وملف قضايا الفيفا خلال الساعات المقبلة بعد خسارة لقب السوبر المصري. 

وأعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن ظروف المباراة والإصابات كانت عوامل مؤثرة على الأداء.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "الحمد لله على كل شيء، كنا نتمنى تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا، ولكن مبروك للنادي الأهلي على الفوز، دخلنا المباراة في وقت متأخر، وإصابة محمد إسماعيل وبعض اللاعبين شكلت عقبة كبيرة لنا."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك الزمالك السوبر المصرى فريق الزمالك الأهلي

مواد متعلقة

تفاصيل المحاضرة الفنية للاعبي الزمالك

حافلة الزمالك تتحرك لملعب السوبر

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك لدعم اللاعبين قبل نهائي السوبر

أرقام مميزة لعواد في ركلات الترجيح قبل نهائي السوبر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

أحمد عبدالرؤوف يحذر لاعبي الزمالك من الحكم التركي قبل السوبر

جلسة فنية حاسمة لـ عبد الرؤوف مع اللاعبين قبل إعلان التشكيل

الأكثر قراءة

ياسر جلال يعتذر عن تصريحاته في الجزائر: والدي اللي حكى لي ووارد يكون اختلط عليه الأمر (فيديو)

مع انطلاق التصويت بمحافظات المرحلة الأولى، تعرف على نصاب الفوز بانتخابات النواب

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

ضبط 116 ألف مخالفة مرورية و86 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

فاصوليا بيضاء بالأرز على مائدة محمد سلام!

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

تفسير حلم التصدق بالمال فى المنام وعلاقته برفع البلاء والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية