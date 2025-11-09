شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

18 حجم الخط

تواصل قائد الزمالك السابق محمود عبد الرازق “شيكابالا” مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء التواصل من خلال عمر جابر، الذي نقل رسالة روح ودعم من شيكابالا لزملائه.

وأكد الفهد الأسمر في رسالته أهمية الحفاظ على شخصية الزمالك داخل الملعب، وضرورة اللعب بثقة وعدم الاستسلام لأي ضغوط.

وشهدت الرسالة تفاعلًا كبيرًا من اللاعبين الذين أكدوا تقديرهم لدعم القائد التاريخي للفريق قبل المباراة المرتقبة.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

