الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

4 مدربين أجانب على طاولة الزمالك، وعودة اسم الرمادي ومؤمن سليمان ضمن الترشيحات

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ملف المدير الفني الجديد يشهد تحركًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد فتح باب المفاوضات مع عدد من المدربين المحليين والأجانب لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة. 

وأكد المصدر أن القائمة المحلية تضم اسم أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، بالإضافة إلى مؤمن سليمان الذي يحظى بتأييد قطاع من أعضاء المجلس بسبب معرفته بالفريق وتاريخه الجيد مع النادي.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة وضعت أيضًا قائمة تضم 4 مدربين أجانب من مدارس مختلفة، بينهم مدرب برتغالي وآخر صربي ومدرب من الأرجنتين، إضافة إلى مدرب ألماني يمتلك سيرة قوية في الدوريات العربية.

ويجري حاليًا جمع معلومات تفصيلية عن كل سيرة ذاتية قبل بدء التفاوض الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد مع جون إدوارد ومسؤولي قطاع الكرة لتحديد المواصفات النهائية للمدير الفني المطلوب، في ظل رغبة الإدارة في إعادة الاستقرار الفني للفريق.

ومن المتوقع حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء مرحلة الفرز والتقييم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك الزمالك أيمن الرمادي مؤمن سليمان لجنة الكرة

مواد متعلقة

جلسة في الزمالك لحسم هذه الملفات بعد خسارة السوبر المصري

تفاصيل المحاضرة الفنية للاعبي الزمالك

حافلة الزمالك تتحرك لملعب السوبر

شيكابالا يدعم لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

لبيب يتواصل مع بعثة الزمالك لدعم اللاعبين قبل نهائي السوبر

أرقام مميزة لعواد في ركلات الترجيح قبل نهائي السوبر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

أحمد عبدالرؤوف يحذر لاعبي الزمالك من الحكم التركي قبل السوبر

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

غياب معايير الشفافية، نشوى الديب تنسحب من سباق انتخابات مجلس النواب 2025

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على السوشيال ميديا

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية