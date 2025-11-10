4 مدربين أجانب على طاولة الزمالك، وعودة اسم الرمادي ومؤمن سليمان ضمن الترشيحات

18 حجم الخط

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ملف المدير الفني الجديد يشهد تحركًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد فتح باب المفاوضات مع عدد من المدربين المحليين والأجانب لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن القائمة المحلية تضم اسم أيمن الرمادي المدير الفني السابق للزمالك، بالإضافة إلى مؤمن سليمان الذي يحظى بتأييد قطاع من أعضاء المجلس بسبب معرفته بالفريق وتاريخه الجيد مع النادي.

وأوضح المصدر أن لجنة الكرة وضعت أيضًا قائمة تضم 4 مدربين أجانب من مدارس مختلفة، بينهم مدرب برتغالي وآخر صربي ومدرب من الأرجنتين، إضافة إلى مدرب ألماني يمتلك سيرة قوية في الدوريات العربية.

ويجري حاليًا جمع معلومات تفصيلية عن كل سيرة ذاتية قبل بدء التفاوض الرسمي.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد مع جون إدوارد ومسؤولي قطاع الكرة لتحديد المواصفات النهائية للمدير الفني المطلوب، في ظل رغبة الإدارة في إعادة الاستقرار الفني للفريق.

ومن المتوقع حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء مرحلة الفرز والتقييم.

