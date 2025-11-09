بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

فاز فريق بولونيا علي نابولي بثنائية نظيفة على ملعب "ريناتو دالارا" بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

مباراة بولونيا ضد نابولي

أحرز ثنائية بولونيا تيبس دالينخا وجون لوكومي في الدقيقة 50 و99.

تشكيل نابولي ضد بولونيا



وجاء تشكيل نابولي ضد بولونيا كالتالي:

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في حراسة المرمى؛ دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، جوتيريز؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، هويلوند، وإلماسترتيب بولونيا ونابولي.

ترتيب نابولي وبولونيا

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة خلفًا لميلان المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويتطلع نابولي للعودة للانتصارات بمسابقة الكالتشيو من جديد أمام بولونيا، بعد التعادل مع كومو بدون أهداف في الجولة الماضية، وخطف صدارة ترتيب البطولة من ميلان.

