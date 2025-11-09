الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
18 حجم الخط

فاز فريق بولونيا علي نابولي بثنائية نظيفة على ملعب "ريناتو دالارا" بالجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

 

مباراة بولونيا ضد نابولي

أحرز ثنائية بولونيا تيبس دالينخا وجون لوكومي في الدقيقة 50 و99.

 

تشكيل نابولي ضد بولونيا


وجاء تشكيل نابولي ضد بولونيا كالتالي:

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في حراسة المرمى؛ دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، جوتيريز؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، هويلوند، وإلماسترتيب بولونيا ونابولي.

 

ترتيب نابولي وبولونيا

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة خلفًا لميلان المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويتطلع نابولي للعودة للانتصارات بمسابقة الكالتشيو من جديد أمام بولونيا، بعد التعادل مع كومو بدون أهداف في الجولة الماضية، وخطف صدارة ترتيب البطولة من ميلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي مباراة بولونيا ضد نابولي تشكيل نابولي ضد بولونيا ترتيب نابولي وبولونيا

مواد متعلقة

بعد إصابته أمام الزمالك، محمود مرعي يغيب أسبوعا عن بيراميدز

بيراميدز يكشف سبب استبعاد القوة الضاربة للفريق أمام سيراميكا في السوبر المصري

بعد اختياره ضمن قائمة الفراعنة، بيراميدز يرسل أشعة مهند لاشين إلى منتخب مصر

السوبر المصري، مروان حمدي يقود بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

كأس السوبر المصري، موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة

صلاح ضد مرموش، ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

اليوم، بيراميدز يواجه سيراميكا في صراع المركز الثالث بالسوبر المصري

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية