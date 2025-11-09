بيراميدز يكشف سبب استبعاد القوة الضاربة للفريق أمام سيراميكا في السوبر المصري

18 حجم الخط

منح الجهاز الفني لنادي بيراميدز الرباعي الدولي محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه وأحمد الشناوي راحة من مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات.

وحصل محمد الشيبي على راحة في ظل انضمامه لصفوف منتخب المغرب، وكذلك فيستون ماييلي الذي ينضم لمعسكر منتخب الكونغو الديمقراطية، وبلاتي توريه الذي ينضم لمعسكر منتخب بوركينا فاسو.

فيما حصل الشناوي على راحة خاصة أن اللاعب سينضم صباح غد لمعسكر المنتخب الوطني الأول المقام بمدينة العين في الإمارات.

إصابة مهند لاشين

يذكر أن مهند لاشين يغيب عن المباراة أيضا لتعرضه للإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة

ويستضيف ستاد آل نهيان مواجهة فريقا بيراميدز وسيراميكا عصر اليوم الأحد، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في كاس السوبر المصريالتي تستضيفه مدينة أبو ظبي بالإمارات.

تنطلق بيراميدز وسيراميكا في الثالثة إلا الربع عصر اليوم الأحد، الموافق 9 نوفمبر، على استاد آل نهيان في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في السوبر المصري

تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار مواجهات كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

مباراة بيراميدز وسيراميكا في كأس السوبر

ويسعى كلا الفريقين؛ بيراميدز وسيراميكا، إلى تحقيق الفوز لاقتناص المركز الثالث بالبطولة المحلية بعدما خسرا المنافسة على اللقب.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت وأبو ظبي الرياضية.

مباراة بيراميدز ضد سيراميكا

وخسر بيراميدز من الزمالك بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وخسر سيراميكا من الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

