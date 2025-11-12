الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالمحاور خلال 24 ساعة

نتائج حملة مرورية
نتائج حملة مرورية بالطرق، فيتو
أسفرت جهود حملة مرورية، قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 من متعاطين المواد المخدرة من سائقين النقل الثقيل و1129 مخالفة تجاوز سرعات و108 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 52 دراجة نارية مخالفة، 81 مخالفة موقف عشوائى، 133 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 7 سائقين نقل ثقيل لتعاطي المخدرات و51129 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مرورية

