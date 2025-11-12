ضبط 8 سائقين لتعاطيهم المخدرات في حملة مرورية بالمحاور خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مرورية، قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 من متعاطين المواد المخدرة من سائقين النقل الثقيل و1129 مخالفة تجاوز سرعات و108 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 52 دراجة نارية مخالفة، 81 مخالفة موقف عشوائى، 133 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

