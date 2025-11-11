الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
محافظات

بالأسماء، إصابة 7 في تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر

إصابة 7 في تصادم
إصابة 7 في تصادم 4 سيارات، فيتو
أصيب 7 أشخاص في حادث مروي أمام قرية نقيطة، حيث تصادمت أربع سيارات ببعضها؛ مما تسبب في حالة شلل مروري على طريق المنصورة - ميت غمر.

تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث سير على طريق المنصورة - ميت غمر أمام قرية نقيطة.

على الفور، انتقلت قوة أمنية و٥ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 7 أشخاص في الحادث نتيجة تصادم 4 سيارات ببعضها البعض.

أسماء المصابين في الحادث 

وكشف مصدر طبي عن استقبال 7 مصابين في الحادث، وهم: زينب عبدالفتاح عبدالعظيم 
51 سنة بسحجات بالجسم، زين العابدين محمد عبده 45 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج ، وحمدي السيد العشري رضا 37 سنة باشتباه كسر باليد اليسرى، كما أصيبت أميرة حسن عبده الامام 37 سنة بكدمات بالجسم وجرح قطعي بالرأس، وحسن السيد السيد العشري 7 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عمران تفيام 43 سنة باشتباه كسر بالركبة اليمنى، وشيماء المرسي أبو العباسي 38 سنة بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه.

تم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ الجامعي.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  
 

الأجهزة الأمنية بالدقهلية طريق المنصورة ميت غمر قرية نقيطة شرطة النجدة

