مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بشارع التسعين بالقاهرة

18 حجم الخط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بين عدد من سيارات الملاكي بشارع التسعين أمام شركة الكهرباء باتجاه المشير بمدينة القاهرة الجديدة.

حادث تصادم بشارع التسعين بالقاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وأكدت المعاينة المبدئية وقوع التصادم بين سيارات الملاكي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.