الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأرقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الرابطة بين المحافظات خلال 24 ساعة

حملة مرورية على الطرق،
حملة مرورية على الطرق، فيتو
18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة واستهدفت المحاور والطرق الرابطة بين المحافظات، عن ضبط 1118 مخالفة تجاوز سرعات و105 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 47 دراجة نارية مخالفة، 78 مخالفة موقف عشوائي، 124 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

txt

نتائج حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

txt

ضبط 7 سائقين نقل ثقيل لتعاطي المخدرات و51129 مخالفة تجاوز سرعات في حملة مرورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الحملات المرورية وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

انقلاب في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟

ارتفاع الجودا والرومي والشيدر، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

دوري أبطال أوروبا، رقم مميز لـ إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد

3 أندية بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي السوبر المصري بالإمارات

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية