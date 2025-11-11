مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الـ17 بمنطقة ميامي بالإسكندرية

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، عقب سقوطه من شرفة شقته بالطابق الـ17 بأحد العقارات في منطقة ميامي شرق الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة منتزه أول يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي.

على الفور انتقلت قوة من القسم بصحبة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وجود جثة رجل يُدعى "محمد أ."، 45 عامًا، يعمل مالك محل لبيع الأدوات المنزلية، ملقاة أمام العقار محل البلاغ.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب السقوط وملابساته، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

