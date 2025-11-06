الخميس 06 نوفمبر 2025
من شوارع أبو ظبي، توقعات جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز بالسوبر (فيديو)

تواجدت جماهير الزمالك بكثرة في شوارع مدينة أبو ظبي قبل مباراة فريقها أمام بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

بيراميدز يتفوق على الزمالك 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ الزمالك 15.45 مليون يورو، ويأتي في المركز الأول من اللاعبين الأغلى في الفريق، خوان بيزيرا 1.5 مليون يورو، يليه عدي الدباغ 1.2 مليون يورو، ونبيل عماد دونجا  1.2 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 22.50 مليون يورو.

ويعتبر أغلى لاعب قيمة تسويقية البرازيلي إيفرتون داسيلفا 2.80 مليون يورو.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

