من شوارع أبو ظبي، توقعات جماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز بالسوبر (فيديو)

18 حجم الخط

تواجدت جماهير الزمالك بكثرة في شوارع مدينة أبو ظبي قبل مباراة فريقها أمام بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

بيراميدز يتفوق على الزمالك

وتبلغ القيمة التسويقية لـ الزمالك 15.45 مليون يورو، ويأتي في المركز الأول من اللاعبين الأغلى في الفريق، خوان بيزيرا 1.5 مليون يورو، يليه عدي الدباغ 1.2 مليون يورو، ونبيل عماد دونجا 1.2 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 22.50 مليون يورو.

ويعتبر أغلى لاعب قيمة تسويقية البرازيلي إيفرتون داسيلفا 2.80 مليون يورو.

اللقاء يجمع الزمالك صاحب العراقة والتاريخ وبيراميدز البطل الجديد وسط عمالقة كرة القدم المصرية، لذلك فهى أكثر من مجرد مباراة بين بطل تاريخى لديه رصيد كبير من البطولات وجماهير بالملايين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.