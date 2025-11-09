الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

أحمد عبد الرؤوف يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

 أعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب نادي الزمالك تشكيل الأبيض لمواجهة نظيره النادي الأهلي مساء اليوم الأحد في نهائي بطولة السوبر المصري المقرر أن يقام على ستاد محمد بن زايد. 

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا  

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو

 نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي وتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

أبرز 5 هدافين في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك 

يتصدر النجم عبدالكريم صقر، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، قائمة الهدافين التاريخيين لـ «الديربي» الأقوى على المستوى العربي والأفريقي برصيد 21 هدفًا.

بينما يتواجد في الوصافة المهاجم القناص مصطفى كامل طه، برصيد 17 هدفًا، وخلفه الراحل مختار التتش، برصيد 13 هدفًا،.

ويأتي بنفس رصيد الأهداف محمد أبو تريكة  بعد تسجيله 13 هدفًا خلال 21 مواجهة.

ثم يأتي خلفهم الأسطورة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، برصيد 11 هدفًا.

وفي المركز الثاني، يأتي عماد متعب الذي يملك في رصيده 10 أهداف خلال 20 مواجهة خاضها مع الأهلي أمام الزمالك، ليقود فريقه نحو الفوز في 13 مواجهة منها، والتعادل في 5، مع الخسارة مرتين فقط، وسط تقديم تمريرتين حاسمتين.

أما المركز الثالث، يأتي لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصري،  الذي سبق له ارتداء قميصي الأهلي والزمالك خلال مشواره الاحترافي، محرزًا 9 أهداف في القمة المصرية، بواقع 5 أهداف في شباك العملاق الأبيض، و4 أهداف في شباك الأهلي.

أحمد عبدالرؤوف يحذر لاعبي الزمالك من الحكم التركي قبل السوبر

تاريخ 242 مباراة جمعت الأهلي والزمالك قبل صدام السوبر الليلة

وفي المركز الرابع، يأتي محمد شريف الذي يملك في جعبته 7 أهداف أحرزها مع الأهلي خلال 9 مواجهات أمام الزمالك.

 في الوقت الذي يملك فيه جمال حمزة 7 أهداف بالمركز الخامس أحرزها مع الزمالك في 18 مباراة أمام العملاق الأحمر.

