محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

18 حجم الخط

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، لتوفير عبور آمن للمواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وتحقيق الانضباط للشارع.

إزالة الأغطية والتاندات المقامة بالمخالفة

كلف المحافظ رئيس حي ثان بإزالة الأغطية والتاندات المقامة بالمخالفة أعلى المحال التجارية بمدخل الكوبري ومراجعة الرخص الممنوحة لها مع البدء فورًا في رفع كفاءة كوبري المشاه ودهان الحواجز الحديدية مع تركيب مظلات عليها وتوفير عبور آمن للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية فورا

وشدد على رفع الإشغالات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون، وتحرير محاضر بيئة وسرقة التيار الكهربائي ضد المخالفين وكذلك عدم التهاون في حالة تكرار نفس المخالفات.

أعمال التطوير والتجميل

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن. موجها رئيس مركز الزقازيق بالبدء في تهذيب الأشجار الكبيرة علي كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

مرافقو المحافظ فى جولته

أكد محافظ الشرقية أن الشارع ملك للمواطن ولن يسمح بأي تعديات تعيق حركة عبور المواطنين لافتًا إلى أن هذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها هذا رافق المحافظ وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.