الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

محافظ الشرقية يقودحملة
محافظ الشرقية يقودحملة مكبرة لرفع كافةالإشغالات والتعديات
18 حجم الخط

 قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، لتوفير عبور آمن للمواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وتحقيق الانضباط للشارع.

محافظ الشرقية يتفقد مشروع إنشاء كوبري سيارات الشبانات

إزالة الأغطية والتاندات المقامة بالمخالفة 

كلف المحافظ رئيس حي ثان بإزالة الأغطية والتاندات المقامة بالمخالفة أعلى المحال التجارية بمدخل الكوبري ومراجعة الرخص الممنوحة لها  مع البدء فورًا في رفع كفاءة كوبري المشاه ودهان الحواجز الحديدية مع تركيب مظلات عليها وتوفير عبور آمن للمواطنين.

اتخاذ الإجراءات القانونية فورا 

 وشدد على رفع الإشغالات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون، وتحرير محاضر بيئة وسرقة التيار الكهربائي ضد المخالفين وكذلك عدم التهاون في حالة تكرار نفس المخالفات.

أعمال التطوير والتجميل 

 وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن. موجها رئيس مركز الزقازيق بالبدء في تهذيب الأشجار الكبيرة علي كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة. 

محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

مرافقو المحافظ فى جولته 

 أكد محافظ الشرقية أن الشارع ملك للمواطن ولن يسمح بأي تعديات تعيق حركة عبور المواطنين لافتًا إلى أن هذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها هذا رافق المحافظ وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

