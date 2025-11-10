محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

18 حجم الخط

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 12 عقد عمل للراغبين من ذوي القدرات والهمم للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بالديوان العام للمحافظة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد العاطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وخالد الشيخ مدير مديرية العمل، وأحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

اتاحة فرص عمل حقيقية للشباب

وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لـمديرية العمل بالشرقية في تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال والمصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب أبناء المحافظة من ذوي القدرات والهمم، موجهًا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة لهم.

وقال: إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا وفعالًا في المجتمع.

من جانبهم، أعرب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم بـاستقبال المحافظ لهم وتسلمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم بالقطاع الخاص؛ مما يتيح لهم حياة كريمة ويمنحهم فرصة المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.