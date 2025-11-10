الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية: عقود عمل لـ12 من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص

عقودعمل لـ12من ذوي
عقودعمل لـ12من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص بالشرقية، فيتو
18 حجم الخط

سلّم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، 12 عقد عمل للراغبين من ذوي القدرات والهمم للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك خلال استقباله لهم بالديوان العام للمحافظة.

 

وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد العاطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وخالد الشيخ مدير مديرية العمل، وأحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة.

اتاحة فرص عمل حقيقية للشباب

وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لـمديرية العمل بالشرقية في تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال والمصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في العمل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته والارتقاء بجودة حياته.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى مطالب أبناء المحافظة من ذوي القدرات والهمم، موجهًا وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة لهم.

وقال: إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم، باعتبارهم شريكًا أساسيًا وفعالًا في المجتمع.

من جانبهم، أعرب ذوو القدرات والهمم عن سعادتهم بـاستقبال المحافظ لهم وتسلمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم بالقطاع الخاص؛ مما يتيح لهم حياة كريمة ويمنحهم فرصة المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظة الشرقية ذوي القدرات والهمم مديرية العمل بالشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات والإشغالات بعدد من المراكز

محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية واللجنة العليا للاستثمار 

محافظ الشرقية يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقنايات

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية